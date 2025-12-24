Поставки российского алкоголя в Индию выросли втрое за год

Объём экспорта российского алкоголя в Индию в 2025 году вырос почти в три раза по сравнению с 2024 годом, сообщают данные Федеральной таможенной службы и Минпромторга. По предварительным оценкам, стоимостный объём поставок превысил $18 млн, тогда как годом ранее составлял около $6,2 млн.

Основу роста обеспечили водка и ликёро-водочные изделия, которые традиционно ассоциируются у индийских потребителей с российским брендом. В последние годы на индийском рынке активно продвигаются как классические бренды («Белуга», «Русский стандарт», «Хорошая»), так и новые нишевые продукты — в том числе с натуральными добавками, соответствующие трендам на premium- и craft-сегмент.

Эксперты связывают всплеск интереса с несколькими факторами:

ослаблением зависимости индийского импортного рынка от западных брендов после геополитических изменений;

налаживанием прямых логистических маршрутов через Иран и ОАЭ, что сократило сроки поставок и снизило издержки;

ростом числа российско-индийских совместных предприятий в сфере FMCG, включая бутилирование и локальную упаковку;

активной работой торговых представительств и участия российских производителей в профильных выставках — в частности, на India Wine & Spirits Show в Мумбаи и AAHAR в Дели.

«Индия — один из самых перспективных рынков для российской алкогольной продукции: население свыше 1,4 млрд человек, растущий средний класс и повышающийся спрос на импортные premium-бренды», — отметил представитель одной из ведущих российских алкогольных компаний, работающей на экспорт.

При этом в Индии сохраняются серьёзные региональные ограничения: в ряде штатов (например, Гуджарат, Бихар, Нагаленд) действует «сухой закон», а в других — высокие пошлины (до 150% в Дели и Мумбаи) и сложная система лицензирования. Тем не менее, российские экспортеры отмечают улучшение условий сотрудничества благодаря подписанию в 2024 году меморандума о взаимном признании стандартов качества между Росстандартом и индийским BIS.

Минпромторг РФ включил Индию в число приоритетных экспортных направлений в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», планируя к 2030 году увеличить поставки российского алкоголя в страну в 5–7 раз по сравнению с 2024 годом.