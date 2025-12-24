Выдача лицензий на продажу крепкого алкоголя в России сократилась на 27% за 11 месяцев 2025 года

В январе—ноябре 2025 года в России было выдано около 10,5 тыс. новых лицензий на розничную продажу крепкого алкоголя — на 26,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные приводит сервис проверки и анализа контрагентов Rusprofile.

Падение связано в первую очередь с сокращением спроса на крепкий алкоголь на фоне устойчивого роста цен, отмечают эксперты. Дополнительное давление оказывают региональные ограничения на торговлю спиртным — в ряде субъектов РФ действуют строгие правила, включая запреты на продажу в выходные, праздничные дни и в непосредственной близости от социально значимых объектов.

До сентября 2025 года одна лицензия могла оформляться сразу на несколько торговых точек, однако с осени в силу вступили поправки, согласно которым каждая точка розничной торговли или общепита теперь должна иметь отдельное разрешение. Ранее выданные лицензии сохраняют силу до окончания срока действия.

Наибольшее сокращение зафиксировано среди ритейлеров: выдача лицензий для магазинов упала на 26,9% — до 5,09 тыс. Всего в стране, по данным Rusprofile, сейчас действует около 33,2 тыс. активных разрешений на продажу алкоголя, при этом спиртное продаётся примерно в 188,2 тыс. торговых точек.

Лидерами по числу алкогольных магазинов остаются:

Московская область — свыше 10,5 тыс. точек,

Краснодарский край — около 8,3 тыс.,

Москва — примерно 7,3 тыс.

В то же время в некоторых регионах действует крайне ограниченная розничная сеть:

в Чечне — всего 1 магазин,

в Ингушетии — 9,

на территории Байконура — 23.

Эксперты отмечают, что текущая динамика прерывает двухлетнюю тенденцию роста выдачи лицензий и может свидетельствовать о начале структурной перестройки рынка алкогольной розницы — под влиянием как экономических, так и регуляторных факторов.