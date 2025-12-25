«Аэрофлот» купит здание на Арбате для размещения штаб-квартиры

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует приобрести здание бизнес-центра «Арбат, 1», где с 2018 года арендует помещения под штаб-квартиру. Совет директоров одобрил сделку, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

По словам представителя авиакомпании, сравнительный анализ сценариев аренды и выкупа показал, что при текущих рыночных условиях владение объектом позволяет снизить совокупные операционные расходы в долгосрочной перспективе. Кроме того, здание станет материальным активом на балансе компании.

Решение также призвано минимизировать операционные и юридические риски: в частности, устраняется зависимость от условий арендных договоров и волатильности рыночных ставок по аренде. Бизнес-центр расположен в историческом центре Москвы и соответствует требованиям к статусному размещению головного офиса крупнейшего российского авиаперевозчика.

Сумма и сроки сделки пока не раскрываются.