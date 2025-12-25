Банк России кардинально сменил курс: криптовалюта может стать легальной

Банк России, долгое время придерживавшийся консервативной позиции в отношении цифровых активов, резко сменил стратегию. По информации, подтверждённой в регуляторных кругах, ЦБ готов легализовать оборот и торговлю криптовалютами для всех категорий инвесторов — от розничных до профессиональных — через лицензированные российские торговые площадки.

Этот шаг знаменует собой принципиальный поворот в государственной политике: ранее криптовалюта в России считалась лишь «цифровым правом», использование её в качестве средства платежа было запрещено, а доступ к трейдингу — сильно ограничен.

Как это будет работать?

Согласно новой концепции, регулятор намерен ввести специальную лицензию для криптобирж и кастодиальных провайдеров. Торговля будет доступна через:

лицензированные российские площадки (в том числе — интегрированные в существующие брокерские платформы),

с обязательной идентификацией пользователей (KYC/AML),

с ограничениями на структуру портфеля для непрофессиональных инвесторов (например, лимит в 10–15% от совокупных сбережений), но без запрета на владение.

Кроме того, обсуждается возможность признания стейблкоинов (обеспеченных активами, включая рубль) в качестве инструментов расчётов в определённых сегментах — например, для кросс-бордерных B2B-платежей.

Почему это прорыв?

Прозрачность вместо серости

Сегодня значительная часть российского крипторынка функционирует вне правового поля или через зарубежные платформы. Легализация позволит вернуть капиталы в юрисдикцию, повысить налоговую собираемость и защитить инвесторов. Стимул для цифровой экономики

Решение даёт толчок развитию инфраструктуры — от блокчейн-стартапов до хостинга нод и разработки цифровых финансовых инструментов на базе токенизации активов. Конкуренция за инвестора

Брокеры и банки получат возможность предлагать клиентам расширенные инвестиционные портфели, включая BTC, ETH и другие одобренные активы, — в рамках единой экосистемы с традиционными ценными бумагами.

«Мы исходим из того, что запретительный подход неэффективен и лишь вытесняет рынок в тень. Цель новой модели — не поощрение спекуляций, а создание безопасных, регулируемых условий для технологического развития и инвестиционной грамотности», — сообщил источник, знакомый с позицией ЦБ.

Проект нормативного акта может быть опубликован уже в I квартале 2026 года, а пилотный запуск — начаться в течение года.

Этот шаг, если он состоится, полностью переформатирует российский цифровой активный рынок — из нишевого и рискованного он превратится в регулируемый сегмент финансовой системы.