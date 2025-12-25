Мишустин: потенциал авиаперевозок в России пока не раскрыт — нужна надёжная основа для долгосрочного планирования

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что потенциал развития авиационных перевозок в России использован не в полной мере. Об этом он сообщил на рабочей встрече с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Сергеем Александровским.

«Потенциал развития авиационных перевозок пока ещё в полной мере не раскрыт. Есть ещё над чем работать», — подчеркнул глава правительства.

По его словам, для раскрытия этого потенциала необходимо добиться максимально эффективного использования всех доступных возможностей и ресурсов — от модернизации аэропортовой инфраструктуры и расширения маршрутной сети до повышения доступности перелётов для населения. Особое внимание Мишустин уделил необходимости создания надёжной основы долгосрочного планирования.

«Это важно не только для отрасли, но и для самих граждан: люди должны чётко видеть свои перспективы, если отправляются в путешествие или планируют деловую поездку», — отметил премьер.

Эксперты отмечают, что заявление Мишустина совпадает по времени с рядом стратегических решений ведущих авиакомпаний — в частности, с планами «Аэрофлота» укреплять свою инфраструктурную базу, включая приобретение штаб-квартиры на Арбате. Это может свидетельствовать о переходе от краткосрочных антикризисных мер к устойчивому развитию отрасли на горизонте 5–10 лет.

В правительстве напомнили, что с 2020 года объём внутренних перевозок вырос почти на 40%, однако доля авиации в общем пассажиропотоке по-прежнему остаётся ниже, чем в развитых странах, особенно в регионах с низкой плотностью населения и слаборазвитой наземной транспортной сетью.