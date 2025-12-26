Программу по повышению рождаемости в Татарстане продлили до 2030 года

Кабинет Министров Республики Татарстан продлил региональную программу по повышению рождаемости и укреплению репродуктивного здоровья населения до 2030 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Основные цели программы — снижение числа абортов и усиление поддержки семей с детьми. В частности, к 2030 году планируется увеличить долю женщин, сохраняющих беременность после обращения в медицинские учреждения, до не менее 75 % (в 2024–2025 годах целевой показатель — 70 %). Это предполагает рост на 5 процентных пунктов за пять лет.

Особое внимание уделяется доабортному консультированию: к 2030 году ожидается, что не менее 40 % женщин, прошедших такую беседу, откажутся от прерывания беременности (в 2024 году целевой уровень составлял 34 %).

Кроме того, в рамках программы к концу срока реализации:

98,5 % женщин, обращающихся за услугами по прерыванию беременности, будут проходить обязательное анкетирование и консультирование;

не менее 80 % беременных с высоким и средним риском осложнений получат постоянное наблюдение в перинатальных центрах.

Эксперты отмечают, что меры направлены не только на демографический рост, но и на комплексную поддержку женского здоровья и информированного принятия решений в вопросах репродукции. Программа включает как медико-профилактические, так и социально-психологические компоненты, в том числе работу «школ материнства», психологическую поддержку и расширение доступа к современным методам контрацепции.