Банк России расширил список признаков подозрительных переводов

Банк России уточнил критерии, по которым банковские переводы могут быть классифицированы как потенциально мошеннические. Согласно новым рекомендациям, к признакам аферистов теперь относятся:

смена номера телефона для авторизации в онлайн-банкинге или на портале «Госуслуги» менее чем за 48 часов до перевода;

использование клиентом нетипичного для него программного обеспечения или провайдера связи при подключении к банковским сервисам;

совпадение данных получателя цифрового рубля с информацией из реестра переводов, совершённых без согласия клиентов.

Эти изменения направлены на усиление защиты от мошенничества в условиях роста киберугроз и усложнения схем социальной инженерии.

Как отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Жолобов, новые требования значительно повысят операционные издержки кредитных организаций. Наиболее затратным, по его мнению, станет выстраивание каналов оперативного обмена данными с операторами связи, владельцами мессенджеров и веб-ресурсов — для выявления аномалий: резкого роста объёма сообщений, нетипичных звонков или подозрительного сетевого трафика.

Кибербезопасность как приоритет регулятора

Глава практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнёр 5D Consulting Павел Андрианов подчеркивает, что в 2025 году Банк России существенно усилил фокус на кибербезопасность, и расширение списка признаков подозрительных операций — яркое тому подтверждение.

«Мошенничество всё глубже уходит в цифровую плоскость, где технические атаки и психологическое манипулирование практически слились воедино, — пояснил Андрианов. — Фактически банки всё чаще должны реагировать не на сам перевод, а на его „цифровую предысторию“ — поведение клиента в онлайн-среде за часы и даже дни до транзакции».

Эксперты ожидают, что в ближайшее время банки ускорят внедрение систем анализа поведенческих паттернов и межведомственного обмена данными в реальном времени — в том числе с участием операторов связи и платформ цифровых сервисов.