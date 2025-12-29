Путин утвердил введение присяги гражданина России с 14 лет

От
Семен Софин
-

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому возраст, с которого граждане могут приносить присягу при приобретении российского гражданства, снижен с 18 до 14 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведение закрепляет обязательный характер процедуры присяги для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста, и подчёркивает их осознанное участие в акте вступления в гражданство. При этом для детей младше 14 лет присяга по-прежнему не требуется.

Одновременно в законе уточнены основания для признания недействительным решения о приёме в гражданство РФ. В частности, такое решение аннулируется, если лицо:

  • отказалось от принесения присяги;
  • не явилось для её принесения в течение одного года со дня принятия решения о приёме в гражданство;
  • скончалось до выполнения этой процедуры.

Эти положения призваны повысить формальную строгость процедуры оформления гражданства и подчеркнуть её значимость как акта добровольного выражения верности Российской Федерации.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.





Списки иноагентов и запрещенных организаций на территории РФ:

*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации

**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации

***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»