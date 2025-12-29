Путин утвердил введение присяги гражданина России с 14 лет

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому возраст, с которого граждане могут приносить присягу при приобретении российского гражданства, снижен с 18 до 14 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Нововведение закрепляет обязательный характер процедуры присяги для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста, и подчёркивает их осознанное участие в акте вступления в гражданство. При этом для детей младше 14 лет присяга по-прежнему не требуется.
Одновременно в законе уточнены основания для признания недействительным решения о приёме в гражданство РФ. В частности, такое решение аннулируется, если лицо:
- отказалось от принесения присяги;
- не явилось для её принесения в течение одного года со дня принятия решения о приёме в гражданство;
- скончалось до выполнения этой процедуры.
Эти положения призваны повысить формальную строгость процедуры оформления гражданства и подчеркнуть её значимость как акта добровольного выражения верности Российской Федерации.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.
