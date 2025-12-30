Силуанов: Российская экономика в 2026 году перейдёт к устойчивому и сбалансированному росту

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская экономика в 2026 году выйдет на траекторию устойчивого роста. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы в плановом порядке видим замедление динамики экономического развития, что должно привести, начиная со следующего года, к устойчивым, сбалансированным темпам роста», — отметил Силуанов.

По его словам, текущие макроэкономические прогнозы предполагают рост ВВП в 2025 году на уровне около 1%, что отражает завершение переходного периода после нестабильных предыдущих лет и подготовку к более структурированному развитию.

Ранее, 24 декабря, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость вывода экономики страны на «качественно новый уровень». Глава государства отметил позитивные сдвиги:

постепенная перестройка экономической структуры в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью,

продолжение снижения инфляции,

сохранение безработицы на исторически минимальном уровне.

Эксперты отмечают, что совокупность этих факторов — фискальная стабильность, укрепление внутреннего спроса и модернизация промышленной базы — создаёт основу для перехода от краткосрочных импульсов к долгосрочному, сбалансированному экономическому росту в 2026 году.