В 2026 году начнётся IPO госкомпаний

Президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством стратегическую задачу — довести капитализацию российского фондового рынка до двух третей от ВВП. Об этом 30 декабря в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Задача президентом поставлена — добиться две трети капитализации фондового рынка от ВВП. И без того, чтобы государственные компании выходили на IPO, вопрос этот решить невозможно», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, в 2026 году правительство подготовит перечень госкомпаний, планирующих размещение акций на отечественном фондовом рынке. Это станет ключевым шагом в реализации национальной стратегии развития капитального рынка.

«Правительство в следующем году подготовит перечень компаний, которые будут выходить на рынок и продолжат успешную реализацию выхода на финрынок компаний с госучастием», — добавил министр.

Ранее ряд госкорпораций, включая «Роснефть», «Алроса» и «Московскую биржу», уже прошли частичную приватизацию через биржевые размещения. Новый этап IPO направлен не только на рост ликвидности и прозрачности госсектора, но и на стимулирование частных инвестиций, укрепление финансовой инфраструктуры и снижение зависимости экономики от сырьевого экспорта.

Достижение целевого показателя — капитализация ≈ 66% ВВП — приблизит Россию к уровню развитых рынков и создаст условия для долгосрочного роста фондового индекса и пенсионных накоплений граждан.