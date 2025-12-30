В Белоруссии заступил на боевое дежурство "Орешник"

В Республике Беларусь состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооружённых сил России, оснащённого подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ходе воинского ритуала развода дежурных смен был торжественно поднят флаг РВСН, символизирующий начало несения боевого дежурства на новом направлении.

Как уточнили в Минобороны, перед заступлением на дежурство личный состав — включая специалистов боевых расчётов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механиков-водителей пусковых агрегатов — прошёл углублённую переподготовку на современных учебно-тренировочных комплексах, обеспечивающих высокий уровень боевой готовности.

Отмечается, что на территории Беларуси заблаговременно созданы все необходимые условия как для эффективного несения боевого дежурства, так и для размещения и быта российских военнослужащих. В настоящее время подразделение приступило к освоению новых маршрутов и районов боевого патрулирования.

Комплекс «Орешник», принятый на вооружение в 2024 году, представляет собой мобильную систему средней дальности, способную нести как обычные, так и нестратегические ядерные боеприпасы, и является ключевым элементом в обеспечении региональной стабильности и сдерживания в рамках союзнической интеграции России и Беларуси.