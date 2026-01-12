Электробус-шаттл с двумя кабинами: как российские инженеры решили проблему транспорта в шахтах, тоннелях и складах

Если вы когда-либо сталкивались с задачей организовать транспорт там, где обычный автобус просто не развернётся — например, в лабиринте узкого склада, внутри длинного тоннеля или глубоко под землёй в шахте — то вы можете себе представить, насколько неудобна традиционная схема движения. Обычная техника требует манёвра, разворота, дополнительного пространства и ценных минут на бесполезные петли. По сути, из-за конструктивной особенности происходит «танец с бубнами» каждый раз, когда нужно просто поехать обратно.

В 2025 году мы в «Конкордии» поставили себе цель решить эту головоломку радикально: создать электробус-шаттл на две полноценные кабины управления. Российское производство, свой инженерный подход. Концепция проста: водитель доезжает до упора — пересаживается в другую кабину (буквально делает несколько шагов) — и тут же едет обратно по тому же маршруту. Ни секундой больше.

Пару слов про салон. Вмещает десять человек — команда смены, группа гостей или грузчики — не возникает ощущения толчеи или пустоты. Схема посадки “лицом к лицу” выручает тем, что люди начинают между собой общаться даже невольно (представьте рабочую смену после ночи в шахте). Автоматические двери открываются быстро и безопасно — пассажирам удобно даже при частых остановках. Всё основное оборудование интегрировано в скейтборд-платформу АПИСэлектро: благодаря этому никакой ненужной громоздкости — компактность максимальная.

Что касается габаритов: длина 5,8 метра (примерно как длинная легковушка плюс прицеп), ширина чуть меньше стандартной полосы движения. Высота позволяет зайти без проблем даже людям высокого роста, а пол всего в 13 сантиметрах над проезжей частью — садиться и выходить приятно в любой одежде и возрасте.

С инженерной стороны выглядит так. Каркас из добротной стали рассчитан не на один десяток сезонов — такой подход давно себя оправдал там, где речь о безопасности. Для климата предусмотрен мощный кондиционер на 4 кВт и отдельная система отопления (зимой всё равно кому-то покажется холодно). Света хватает: четыре потолочных плафона плюс внешнее освещение по стандарту для шахт и тоннелей.

Сердце машины – тихий электромотор с водяным охлаждением на 96 вольт и литий-железо-фосфатные батареи. На одной зарядке микротуар выдерживает до сотни километров пробега — для ограниченного контура этого более чем достаточно. Электроника отлажена: центральный контроллер управляет всем процессом движения и вспомогательной инфраструктурой вроде сенсорных панелей, стеклоочистителей, освещения.

Из нюансов безопасности: два огнетушителя на виду (и только порошковые — действуют быстро), понятная система звуковых сигналов для заднего хода и специальное крепление под буксировку (вдруг понадобится кого-то вытянуть). Осмотр дороги полный — зеркал столько же, сколько у хорошего внедорожника; слепые зоны сведены к минимуму.

И да, машина изначально проектировалась с расчётом на российскую зиму: подбор шин сделан так, чтобы даже неошипованные держались за лёд зубами; никакой пробуксовки при утренней гололёде или переезде через снежную кашу.

В итоге один электробус стал ответом сразу на целую группу сложностей:

- Манёвр больше не проблема: просто переходишь вперёд-назад.

- Нет шума и грязных выбросов: работает бесшумно даже ночью в жилой зоне.

- Всё продумано для комфорта (от посадки до системы кондиционирования).

- Ультракомпактный размер позволяет заходить туда, куда раньше отправляли только спецтехнику или пускали пеших рабочих.

Иными словами – свобода движения там, где ещё вчера царили ограничения маршрута. Пожалуй, именно так понимаешь смысл инноваций: делать сложное простым для каждого пользователя.