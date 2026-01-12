НПЗ могут нарастить мощности хранения

В России планируется расширение мощностей по хранению топлива на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Соответствующее поручение отраслевым регуляторам и нефтяным компаниям дал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания в правительстве в конце 2025 года, сообщают два источника, знакомые с протоколом заседания.

Согласно одному из собеседников, Минэнерго, Ростехнадзор, Минтранс и профильные компании должны до конца марта 2026 года представить в правительство предложения по созданию «системы хранения необходимого объёма запасов топлива». В документе также потребуется прописать источники финансирования и меры стимулирования для реализации проекта.

Второй источник уточнил, что Александр Новак дополнительно поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разработать механизм, обязывающий нефтяные компании направлять на переработку не менее 40% добываемой нефти, а топливо, произведённое из этого сырья, — поставлять исключительно на внутренний рынок.

Инициатива направлена на повышение энергетической безопасности страны и обеспечение стабильного топливного снабжения в условиях внешних вызовов и растущего внутреннего спроса. Окончательные решения будут зависеть от итогов межведомственной проработки, которую кабмин ожидает уже весной.