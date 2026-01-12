Рфнок МФО ждут глобальные перемены

Новый год принёс рынку микрофинансирования значительные регуляторные перемены. С 1 января 2026 года микрофинансовые организации (МФО) потеряли право использовать собственные алгоритмы и модели для оценки доходов заёмщиков при оформлении займов на сумму до 50 000 рублей.
Теперь кредиторы обязаны опираться только на официально подтверждённый доход клиента либо на минимальное значение из двух: того, что заявлено самим заёмщиком в анкете, или среднего уровня дохода по данным Росстата для региона его проживания или регистрации.
Эти изменения направлены на повышение прозрачности и ответственности при выдаче небольших займов, а также на снижение рисков чрезмерной долговой нагрузки для населения. Эксперты отмечают, что нововведение может привести к сокращению одобрений по заявкам и ужесточению условий кредитования в сегменте микрозаймов.
