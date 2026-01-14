Международные резервы России достигли рекордного уровня — $763,9 млрд

Международные резервы Российской Федерации по состоянию на 26 декабря 2025 года составили $763,9 млрд, установив новый исторический максимум. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка РФ.

За неделю — с 19 по 26 декабря — резервы выросли на $11,3 млрд, или на 1,5%. По данным регулятора, основным фактором роста стала положительная переоценка активов, включая колебания валютных курсов и стоимости золота.

Напомним, что на 19 декабря объем международных резервов составлял $752,6 млрд.

Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства: валютные средства, монетарное золото, а также позиции в Специальных правах заимствования (SDR) и резервную позицию в Международном валютном фонде (МВФ).

Несмотря на сохраняющиеся западные санкции — в том числе частичную заморозку резервов и ограничения на операции с ЦБ РФ — показатель демонстрирует устойчивую положительную динамику. Это свидетельствует о продолжающейся диверсификации активов и адаптации финансовой системы к внешним вызовам.