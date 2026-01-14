Минфин предлагает обсудить введение дополнительных взносов на долговременный уход за пожилыми

Министерство финансов РФ инициировало дискуссию о возможном введении дополнительных страховых взносов на финансирование системы долговременного ухода (СДУ) за пожилыми и маломобильными гражданами. Соответствующие предложения содержатся в аналитической статье Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) «Финансирование долговременного ухода в России: возможен ли переход к страховой модели?».

Согласно расчётам экспертов, для обеспечения устойчивого функционирования СДУ потребуется от 0,5 до 3 трлн рублей ежегодно — в зависимости от масштаба охвата населения. При этом ставка дополнительных отчислений с зарплаты может составить от 1% до 5%, если система будет частично или полностью перейти на модель социального страхования.

Система долговременного ухода уже интегрирована в национальные проекты: пилотные проекты стартовали в 2018 году в шести регионах, а с 2023 года СДУ действует по всей стране. Однако по состоянию на конец 2024 года услугами охвачено лишь 173 тыс. человек, при том что реальная потребность, по оценкам, превышает 1,3 млн, а в максимальном сценарии — достигает 6,5 млн граждан.

Финансирование СДУ сегодня почти полностью лежит на федеральном бюджете — его доля превышает 86%, тогда как регионы вносят чуть более 13%. Эксперты НИФИ подчёркивают, что текущий уровень покрытия не соответствует реальным потребностям, а без привлечения новых источников средств расширение программы невозможно.

При этом идея введения страховых взносов пока не получила широкой поддержки: власти опасаются чрезмерной нагрузки на бизнес и работников. Вместе с тем, как отмечают авторы исследования, альтернативного устойчивого источника финансирования на данный момент не существует.

Минфин предлагает начать общественное и экспертное обсуждение возможных моделей финансирования, чтобы выработать баланс между социальной ответственностью, бюджетной устойчивостью и экономической нагрузкой на работодателей и граждан.