Россия может обязать нефтяников продавать 1% топлива напрямую АЗС и аграриям

Для стабилизации цен на автомобильное топливо правительство РФ рассматривает введение обязательного норматива биржевых продаж бензина и дизельного топлива в мелкооптовом сегменте. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с поручением вице-премьера Александра Новака.

Согласно документу, Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Санкт-Петербургская международная товарная биржа (СПбМТБ) должны проработать механизм, при котором нефтяные компании будут обязаны реализовывать до 1% производимого топлива напрямую мелким потребителям — включая независимые автозаправочные станции (АЗС), аграриев и промышленные предприятия.

Одновременно планируется сократить объёмы продаж топлива в крупном опте, где доминируют трейдеры, часто формирующие дополнительную наценку. Цель инициативы — повысить прозрачность рынка и обеспечить более справедливый доступ к ресурсам для малого и среднего бизнеса.

С начала 2026 года розничные цены на бензин уже выросли в среднем на 1 рубль за литр, что вызывает обеспокоенность у регуляторов и потребителей. В этих условиях власти ищут инструменты для сдерживания дальнейшего роста.

Эксперты, однако, скептически оценивают потенциальное влияние новой меры на общую динамику цен. По их мнению, 1% от общего объёма производства — слишком незначительная доля, чтобы оказывать существенное давление на розничный рынок. Тем не менее, такая мера может стать важным шагом для поддержки независимых АЗС и других мелкооптовых покупателей, которые сегодня вынуждены закупать топливо по завышенным ценам через посредников.

«Это не столько антиинфляционный, сколько антиолигопольный шаг, — отмечают аналитики. — Он направлен на расширение конкуренции и снижение зависимости малого бизнеса от трейдерских структур».

В ближайшие недели Минэнерго совместно с ФАС и биржей представят предложения по реализации инициативы, включая возможные механизмы контроля и санкции за невыполнение обязательств.