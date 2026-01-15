Цены на драгметаллы на NYMEX и Comex резко снижаются

Фьючерсы на основные драгоценные металлы — золото, серебро, платину и палладий — демонстрируют значительное снижение на торговых площадках Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) и Comex (подразделение NYMEX). По данным на 08:30 мск, падение цен составило от 0,88% до 5,37%.

Наибольшее снижение зафиксировано у палладия: фьючерс с поставкой в марте 2026 года торговался на уровне $1 800 за тройскую унцию, что на 5,37% ниже предыдущих значений.

Фьючерс на платину с поставкой в апреле 2026 года снизился на 3,47%, до $2 303 за тройскую унцию.

Цена на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex составила $4 594,9 за тройскую унцию, сократившись на 0,88%.

Серебро также показывает отрицательную динамику: фьючерс с поставкой в марте 2026 года торгуется на уровне $87,625 за тройскую унцию, что на 4,11% ниже предыдущих котировок.

Резкое ослабление цен на драгметаллы может быть связано с укреплением доллара США, ростом доходности казначейских облигаций и изменением рыночных ожиданий относительно монетарной политики ФРС.