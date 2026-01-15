Совет Европы снизил потолок цен на российскую нефть

От
Семен Софин
-

Совет Европы официально утвердил очередное снижение предельной цены на морские поставки российской нефти — новый лимит установлен на уровне 44,1 доллара за баррель. Как следует из опубликованного документа на сайте организации, ограничение вступит в силу 1 февраля 2026 года.

Это уже второе снижение ценового порога с момента его введения в декабре 2022 года. Первоначальный потолок составлял 60 долларов, а в сентябре 2025 года его снизили до 47,6 доллара.

Механизм ценового потолка запрещает компаниям из стран-участниц соглашения — в первую очередь из ЕС, Великобритании и других подписантов — предоставлять услуги по страхованию, финансированию и морской транспортировке российской нефти, если она продается дороже установленного лимита. Основная цель меры — ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов без дестабилизации мирового нефтяного рынка.

Однако новое решение не получило поддержки со стороны США, которые ранее активно участвовали в формировании коалиции по ценовому потолку. При этом аналитики отмечают, что текущая рыночная цена на российскую нефть уже находится ниже нового лимита, что ставит под сомнение практическую эффективность очередного понижения.





Списки иноагентов и запрещенных организаций на территории РФ:

*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации

**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации

***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»