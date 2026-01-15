Совет Европы снизил потолок цен на российскую нефть

Совет Европы официально утвердил очередное снижение предельной цены на морские поставки российской нефти — новый лимит установлен на уровне 44,1 доллара за баррель. Как следует из опубликованного документа на сайте организации, ограничение вступит в силу 1 февраля 2026 года.

Это уже второе снижение ценового порога с момента его введения в декабре 2022 года. Первоначальный потолок составлял 60 долларов, а в сентябре 2025 года его снизили до 47,6 доллара.

Механизм ценового потолка запрещает компаниям из стран-участниц соглашения — в первую очередь из ЕС, Великобритании и других подписантов — предоставлять услуги по страхованию, финансированию и морской транспортировке российской нефти, если она продается дороже установленного лимита. Основная цель меры — ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов без дестабилизации мирового нефтяного рынка.

Однако новое решение не получило поддержки со стороны США, которые ранее активно участвовали в формировании коалиции по ценовому потолку. При этом аналитики отмечают, что текущая рыночная цена на российскую нефть уже находится ниже нового лимита, что ставит под сомнение практическую эффективность очередного понижения.