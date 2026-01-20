Капуста стала самым подешевевшим продуктом в России за год

Капуста стала лидером по снижению цен среди основных продуктов питания в России за последний год. По данным ассоциации «Руспродсоюз», в середине января 2026 года стоимость капусты оказалась на 27,2% ниже, чем в аналогичный период 2025 года.

Также значительно подешевели другие овощи и яйца:

яйца и картофель — на 21,1%,

лук — на 16,9%.

Ранее стало известно, что и сливочное масло подешевело — его цена снизилась почти на 36 рублей за килограмм по сравнению с началом января 2025 года. Отмечается, что общее снижение цен на ряд продовольственных товаров наблюдалось уже в предновогодний период. По мнению аналитиков агропродовольственного рынка, снижение цен на капусту, картофель, лук и яйца связано с рекордным урожаем овощей в 2025 году и стабильной работой птицеводческих хозяйств.

«В 2025 году Россия собрала один из самых крупных урожаев овощей за последние десятилетия — особенно капусты и картофеля. Это связано как с благоприятными погодными условиями, так и с расширением площадей под овощные культуры. В результате на рынке образовался значительный избыток предложения, что неизбежно привело к падению цен», — пояснил эксперт Центра агропродовольственной политики.

Кроме того, снижение стоимости яиц объясняется ростом поголовья птицы и модернизацией птицефабрик, что позволило увеличить производство без существенного роста себестоимости. А падение цен на сливочное масло — следствие высокой молочной продуктивности коров в прошлом году и снижения спроса на фоне экономической осторожности потребителей.

Эксперты отмечают, что такие тенденции могут сохраниться до весны, пока запасы текущего урожая не начнут исчерпываться. Однако при этом важно учитывать, что не все категории продуктов демонстрируют снижение цен — на ряде импортозависимых или энергоёмких товаров (например, фруктах, рыбе, некоторых видах мяса) цены остаются высокими и продолжают расти.