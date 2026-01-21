Новогодние мечты: как ИИ-Дед Мороз отвечает на пожелания детей

В новогодние праздники дети по всей России получили возможность пообщаться с ИИ-Дедом Морозом в формате живого телефонного разговора. Вместо привычных писем и открыток они рассказывали о своих мечтах голосом, а цифровой собеседник отвечал, уточнял детали и поддерживал диалог. За сезон сервис принял более 500 тысяч звонков.

Как отмечали Известия, виртуальный Дед Мороз работал с 18 декабря 2025 года по 15 января 2026-го, а количество обращений по сравнению с прошлым сезоном выросло более чем в семь раз. Всего сервисом воспользовались 184 тысячи человек, а суммарная длительность разговоров превысила 950 тысяч минут.

Технологически проект построен на базе искусственного интеллекта. В его основе — система синтеза и распознавания речи VoiceKit, языковая модель T-Pro и v2v-движок нового поколения. Благодаря этому ИИ мог общаться с ребёнком в реальном времени: задавать вопросы, уточнять новогодние желания, интересоваться хобби, любимыми фильмами и семейными традициями, а также слушать стихи и песни.

Собранная статистика показала, что чаще всего дети просили игры и игрушки — такие желания звучали в 31% разговоров. На втором месте оказалась электроника (23%), далее следовали животные (10%), спортивный инвентарь (8%) и сладости (7%). Деньги и другие «взрослые» подарки дети упоминали крайне редко — всего в 1,5% случаев.

При этом именно необычные пожелания стали самыми запоминающимися. Среди них — 100 килограммов пельменей, 10 килограммов золота, 100 тысяч эскимо и тысячи роблоксов. Отдельное место заняли просьбы за родителей: мамам дети желали телефоны, дома и кухни, папам — закрытие ипотеки, автомобили и даже яхты.

Проект показал, что ИИ способен не только обрабатывать запросы, но и создавать для детей ощущение настоящего новогоднего диалога, в котором мечты можно озвучить без стеснения и ограничений.