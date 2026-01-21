Россия почти втрое увеличила импорт мяса из Индии

В январе–октябре 2025 года Россия резко нарастила закупки мяса крупного рогатого скота из Индии, доведя объём импорта до 84,4 млн долларов — почти втрое больше, чем за аналогичный период 2024 года (29,87 млн долларов). Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли и промышленности Индии, на которые ссылается РИА «Новости».

Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений, начиная с 2016 года, когда впервые стали доступны открытые статистические данные по данному направлению. Эксперты отмечают, что Россия всё чаще рассматривает Индию как одного из ключевых партнёров в сфере поставок мясной продукции.

Рост импорта происходит на фоне расширения торгово-экономических связей между двумя странами и диверсификации источников продовольственных поставок. По мнению аналитиков, индийская продукция становится всё более конкурентоспособной на российском рынке благодаря соотношению цены, качества и логистической доступности.

Такая динамика подчёркивает стратегическую перестройку внешнеторговых потоков России и усиление сотрудничества с азиатскими странами в условиях меняющейся глобальной экономической конъюнктуры.