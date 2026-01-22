ЦБ прогнозирует рост наличных на 22–35%

Несмотря на усилия властей по «обелению» экономики и сокращению доли наличных расчётов, объём кеша в обращении в России продолжит расти. Согласно прогнозам Банка России, с которыми ознакомились «Известия», к 2030 году этот показатель увеличится как минимум на 22%, а в худшем сценарии — почти на 35%.

На начало 2026 года объём наличных в обращении составил 19,7 трлн рублей. В базовом сценарии, изложенном в документе «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026–2030 годы», регулятор ожидает его рост до 24 трлн рублей. В рисковом варианте — до 26,6 трлн рублей. Это означает, что прежний тренд на быстрый переход к безналичным платежам замедлится: доля наличных в общем объёме расчётов, упавшая с 25,7% в 2021 году до 12,2% в 2025-м, в ближайшие годы стабилизируется около отметки в 10%.

Причины такого поворота — в сохраняющемся доверии населения к «живым» деньгам. По данным Альфа-Банка, около 45% россиян по-прежнему используют наличные при оплате покупок. А статистика «Русского Стандарта» показывает, что хотя банкоматы чаще используются для пополнения счетов, по суммам операций доминируют именно снятия: с января по сентябрь 2025 года на них пришлось 55% общего объёма транзакций через устройства самообслуживания. Это свидетельствует о том, что граждане всё чаще предпочитают держать деньги «на руках».

В то же время власти планируют ужесточить контроль над использованием наличных. В частности, рассматриваются ограничения на вывоз крупных сумм за рубеж и на проведение значительных сделок с использованием кеша. Эти меры, направленные на борьбу с теневой экономикой, могут затронуть как физических, так и юридических лиц, особенно в секторах, где наличные традиционно доминируют — например, в строительстве, розничной торговле и сфере услуг.

Таким образом, несмотря на официальный курс на цифровизацию и прозрачность финансовых потоков, реальность показывает: наличные остаются важной частью повседневной жизни россиян — и в ближайшие годы их роль в экономике может даже усилиться.