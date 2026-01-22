Сильное землетрясение у побережья Орегона вызвало тревогу

Побережье американского штата Орегон потрясло землетрясение магнитудой 6.0, произошедшее в Тихом океане на прошлой неделе. Эпицентр сейсмического события, по данным Геологической службы США (USGS), был зафиксирован в 306 километрах к западу от города Кус-Бей, где проживают около 16 тысяч человек. Несмотря на значительное удаление от суши, толчки ощущались даже в Портленде — на расстоянии почти 500 километров от эпицентра.

Сейсмологическое явление произошло в районе плиты Хуан-де-Фука — части так называемой зоны субдукции Каскадия, протянувшейся почти на 1100 километров вдоль западного побережья Северной Америки. Именно здесь океаническая плита медленно погружается под континентальную, создавая условия для накопления колоссального тектонического напряжения.

Хотя вероятность повторного сильного землетрясения (магнитудой свыше 5.0) в ближайшие дни оценивается как 1 к 50, а риск катастрофического разлома в ближайшее время — менее 1%, учёные выражают серьёзную обеспокоенность долгосрочными перспективами. Исследование, опубликованное в апреле 2025 года, предупреждает: к концу века в этом регионе почти неизбежно произойдёт мегаземлетрясение магнитудой от 8,0 до 9,0.

Такое событие спровоцирует не только разрушительные толчки, но и цунами высотой до 30 метров. По прогнозам, прибрежные районы мгновенно окажутся под водой, а уровень береговой линии может опуститься почти на два метра. Поскольку разлом Каскадия находится под водой, энергия удара передастся океану, вызывая гигантские волны, способные уничтожить инфраструктуру на всём западном побережье США.

Эксперты подчёркивают: последние толчки могут быть лишь началом активизации тектонических процессов. Власти и службы гражданской обороны призывают население прибрежных штатов — Орегона, Вашингтона и Калифорнии — усилить готовность к чрезвычайным ситуациям и пересмотреть планы эвакуации.