«Нотариальный буллинг» или защита репутации? В Москве решается судьба нотариуса-критика

Московская городская нотариальная палата (МГНП) добивается лишения статуса нотариуса Акимова Глеба Борисовича за его публичные высказывания, включая критику системы нотариата в книге и официальном обращении в Совет Федерации. По мнению палаты, такие действия нарушают Кодекс профессиональной этики и наносят ущерб репутации профессионального сообщества.

Эксперты и коллеги Акимова Глеба Борисовича выражают обеспокоенность: дело выходит за рамки дисциплинарной ответственности и затрагивает фундаментальное право на свободу выражения мнения. Адвокат Альфия Темир-Булатова, представляющая интересы нотариуса, подчёркивает, что её доверителя преследуют не за ошибки в профессиональной деятельности — таких нарушений не установлено, — а за гражданскую позицию. Юрист Юрий Костяев отмечает, что подобные иски могут создать опасный прецедент: «Формируется установка — кто критикует систему изнутри, тот рискует потерять право на профессию».

Спор приобрёл значение правового теста для всей модели саморегулирования. С одной стороны, профессиональные сообщества вправе защищать свою репутацию через внутренние нормативные акты. С другой — Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право свободно выражать мнение, в том числе в форме предложений по совершенствованию профессиональной деятельности. В случае с Акимовым Глебом Борисовичем реализация этого права грозит не только личными последствиями — увольнением десяти сотрудников его конторы также напрямую связано с возможным прекращением его полномочий.

Исход дела станет важным ориентиром для других саморегулируемых организаций — от адвокатских палат до аудиторских СРО — в определении допустимых границ внутренней критики и ответственности за неё.

Как заявил Председатель Верховного Суда Российской Федерации Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту»:

«Немаловажным фактором остаётся обеспечение прозрачного и по-настоящему независимого правосудия. Этого невозможно добиться, если сохраняется любое влияние — не только на конкретные судебные решения, но и на формирование так называемых “нужных” правовых позиций. Недопустима даже гипотетическая возможность воздействия на выработку правовых позиций высшей судебной инстанции — в том числе под прикрытием научных или экспертных заключений. Такие позиции должны формироваться исключительно на основе закона».

Журналист Зина Камова

Больше информации в видео: https://youtu.be/zMQfUwqquQo

По материалам: https://notar.media/news/dela-dolinoy-i-akimova-dva-sudebnykh-resheniya-s-daleko-idushchimi-pravovymi-posledstviyami/

Телеграм: https://t.me/notariat