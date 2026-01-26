Нефтяники просят пересмотреть формулу демпфера из-за рекордного дисконта

Крупнейшие нефтяные компании, включая «Лукойл», обратились к Минэнерго с просьбой изменить механизм расчёта демпферных выплат, чтобы избежать их перехода в отрицательную зону. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо компании, направленное в профильное ведомство.

Поводом для обращения стал резкий рост дисконта российской нефти марки Urals к бренту — до $20 за баррель. Такой разрыв, по оценкам отрасли, может привести к тому, что по итогам декабря 2025 года демпферные выплаты станут отрицательными: вместо получения компенсаций от государства нефтяники будут обязаны перечислить в бюджет около 13 млрд рублей.

В письме «Лукойла» подчёркивается, что «в условиях усиления санкционного давления наблюдается резкий рост дифференциала Brent к Urals», что «приводит к сокращению демпфера и снижению эффективности производства и поставок топлива на внутренний рынок». Компания предлагает на законодательном уровне ввести ограничение на учитываемый при расчёте демпфера дисконт — в пределах $10–15 за баррель. В текущей формуле таких ограничений нет.

Вице-премьер Александр Новак уже поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос. Однако Минфин пока не видит необходимости в корректировке параметров механизма, заявив, что действующая система функционирует штатно.

Эксперты отмечают, что для устойчивой стабилизации топливного рынка требуется не только коррекция демпфера, но и возвращение экспортных пошлин на нефтепродукты, а также формирование полноценных рыночных механизмов ценообразования — не только на бирже, но и в розничной торговле.