"Дай-дай-дай": новый ИИ гимн завирусился в интернете

Видеоролик с женским вокалом «дай-дай-дай мы просили», полностью созданный нейросетью, собрал более 15 млн прослушиваний в соцсетях и стал неожиданным мемом дня. По мнению большинства пользователей, данный "гимн" посвящён незалежной.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»