"Дай-дай-дай": новый ИИ гимн завирусился в интернете

Видеоролик с женским вокалом «дай-дай-дай мы просили», полностью созданный нейросетью, собрал более 15 млн прослушиваний в соцсетях и стал неожиданным мемом дня. По мнению большинства пользователей, данный "гимн" посвящён незалежной.