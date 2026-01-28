«Сбер», ВТБ и Альфа-банк лишились обязательной маркировки звонков

С 27 января абоненты «большой четверки» мобильных операторов (МТС, «МегаФон», «Билайн», «Т2») перестали видеть корректную маркировку входящих звонков от крупнейших российских банков — Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка. Вместо ожидаемой пометки «Сбербанк» или «банк» на экране появляется нейтральная надпись «звонок без маркировки». Причина — кредитные организации до сих пор не заключили с операторами договоры об обязательной услуге верификации вызовов, сообщили РБК источники на финансовом рынке.

Ситуация возникла на фоне вступления в силу требований ЦБ РФ и Роскомнадзора, обязывающих операторов с начала 2026 года маркировать звонки от проверенных организаций для борьбы с мошенничеством. Согласно регламенту, банки и другие доверенные организации должны пройти верификацию и заключить соглашения с операторами, чтобы их вызовы отображались с официальной пометкой. Без договора система автоматически присваивает звонку статус «без маркировки».

Корреспондент РБК в ходе тестирования 27 января убедился, что входящие вызовы от Сбербанка и Альфа-банка действительно сопровождались именно такой нейтральной надписью. Получить обратный звонок от ВТБ не удалось: в службе поддержки банка сообщили, что «сейчас заказать обратный звонок не получится», и предложили клиенту связаться с банком самостоятельно.

Два источника РБК, знакомые с ситуацией — один на финансовом рынке, другой в телекоммуникационной отрасли — подтвердили, что проблема касается именно отсутствия договорных отношений между банками и операторами. Представители «Т2 Мобайл» и ещё одного оператора из «большой четверки» подтвердили, что с 27 января технически реализован механизм: звонки от организаций без заключённых соглашений автоматически помечаются как «без маркировки».

Сами операторы официально не прокомментировали, с какими именно банками отсутствуют договоры. Представители Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка на запрос РБК оперативно не ответили.

Маркировка звонков — ключевой инструмент защиты от телефонных мошенников, которые часто маскируются под сотрудников банков. Согласно данным ЦБ РФ, в 2025 году более 40% жертв мошенничества стали клиенты, поверив звонкам «якобы от банка». Корректная верификация вызовов должна была снизить риски: пользователь видит официальную пометку и понимает, что звонок действительно исходит от проверенной организации.