Стоимость грузоперевозок в России выросла на 12%

Средние ставки на перевозку грузов автотранспортом по территории России в 2025 году увеличились на 12% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит биржа грузоперевозок ATI.SU на основе своего ключевого индикатора — индекса ATI.SU FTL, который отслеживает динамику цен по 100 наиболее востребованным маршрутам страны.

Рост цен стал разворотом тренда: в 2024 году средние ставки, напротив, снизились на 8% на фоне избытка свободного подвижного состава и замедления товарооборота. Восстановление спроса на логистические услуги в 2025 году, рост затрат перевозчиков на топливо и запчасти, а также сокращение предложения из-за вывода из эксплуатации устаревшего автопарка стали ключевыми факторами удорожания перевозок.

Как отмечают аналитики биржи, динамика цен по отдельным направлениям оказалась значительно более выраженной, чем среднерыночный показатель. Наибольший рост зафиксирован на маршруте Омск — Новосибирск: ставки выросли на 40% в годовом выражении. По 30% прибавили два стратегически важных коридора — Москва — Санкт-Петербург (крупнейший межрегиональный маршрут) и Воронеж — Волгоград (ключевой южный транзит).

В то же время не все направления подверглись удорожанию. На маршрутах Екатеринбург — Самара и Санкт-Петербург — Великий Новгород ставки снизились на 5%. Эксперты связывают это с избытком предложения подвижного состава в данных коридорах и развитой конкуренцией между перевозчиками.

«Удорожание перевозок в 2025 году — результат совокупного влияния нескольких факторов, — поясняет руководитель аналитического департамента Ассоциации автоперевозчиков России Максим Егоров. — Во-первых, рост цен на дизельное топливо на 15% за год. Во-вторых, резкое подорожание запасных частей и шин из-за логистических сложностей при импортозамещении. В-третьих, восстановление промышленного производства, особенно в обрабатывающих отраслях, что повысило спрос на логистику».

По данным Росстата, объём грузоперевозок автотранспортом в 2025 году вырос на 6,3% относительно 2024 года, достигнув 6,8 млрд тонно-километров. При этом парк грузовых автомобилей сократился на 2,1%, что усилило дисбаланс спроса и предложения на рынке.

Прогнозы на 2026 год

Аналитики не ожидают столь резкого роста ставок в текущем году. По прогнозу института «РИС-Логистик», индекс ATI.SU FTL может увеличиться в 2026 году на 5–7% при условии стабильности цен на топливо и отсутствия новых санкционных ограничений на поставки комплектующих для грузового транспорта.

«Рынок постепенно адаптируется к новым условиям, — отмечает Егоров. — Перевозчики оптимизируют маршруты, активнее используют цифровые платформы для загрузки обратных рейсов. Это смягчает инфляционное давление, но полностью компенсировать рост издержек пока не удаётся».

Эксперты рекомендуют грузоотправителям заключать долгосрочные контракты с перевозчиками с фиксированными ставками или индексацией не выше 5% в год, чтобы минимизировать риски дальнейшего удорожания логистики.

Источник: данные биржи грузоперевозок ATI.SU, Ведомости