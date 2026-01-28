УАЗ запустит производство рамного внедорожника Sollers S9

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует начать серийное производство нового рамного внедорожника Sollers S9 в конце августа — начале сентября текущего года. Об этом сообщил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов в ходе рабочего визита на предприятие. Информацию агентству подтвердили в пресс-службе компании.

Как отметил Ширинов, производство S9 будет организовано по принципу полного цикла с минимальными временными разрывами между технологическими этапами. Ключевое отличие от предыдущих проектов — размещение операции штамповки кузовных панелей непосредственно на площадке УАЗа, что сократит логистические издержки и ускорит вывод готовой продукции на конвейер.

«Мы создаём замкнутый производственный контур: от штамповки кузовных элементов до окончательной сборки и покраски — всё будет происходить на одной площадке. Это повышает контроль качества и снижает зависимость от внешних поставщиков», — пояснил глава совета директоров «Соллерс».

Новый внедорожник разработан на модифицированной платформе пикапа ST9, серийное производство которого стартовало на УАЗе в 2024 году. От базовой модели S9 унаследовал усиленную раму, зависимую подвеску с неразрезным мостом и систему полного привода с понижающей передачей — решения, востребованные при эксплуатации в сложных дорожных условиях.

В продажу поступят две модификации: пятиместная и семиместная с третьим рядом сидений. По предварительным данным, автомобиль получит бензиновый двигатель рабочим объёмом 2.7 л мощностью 150 л.с. и дизельный агрегат 2.8 л (130 л.с.), оба — в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Стартовая цена, как ожидается, составит от 2,4 млн рублей.

Запуск S9 происходит на фоне устойчивого спроса на рамные внедорожники в России. По данным Ассоциации предприятий автомобильной промышленности (АППА), за 2025 год продажи сегмента выросли на 18% относительно предыдущего года и достигли 47 тыс. единиц. Лидерами остаются УАЗ «Патриот» и «Хантер», а также китайские модели от брендов FAW, Changan и Great Wall.

«Российский потребитель в условиях неопределённости выбирает проверенные решения: рамную конструкцию, простоту ремонта и доступность запчастей. Новый S9 позиционируется именно как надёжный автомобиль для регионов с развитием дорожной инфраструктуры», — комментирует аналитик агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Эксперты отмечают, что локализация штамповки кузовных деталей на площадке УАЗа соответствует курсу импортозамещения в автомобилестроении.