«Справедливая Россия» предложила усилить господдержку многодетных семей с ипотекой

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» внесут на рассмотрение парламента законопроект, направленный на усиление государственной поддержки многодетных семей при погашении ипотечных жилищных кредитов. Об этом сообщает РИА Новости, располагающее текстом документа.

Инициаторами выступили депутаты Дмитрий Гусев и Елена Драпеко. Согласно пояснительной записке, законопроект разработан «в целях совершенствования механизмов государственной поддержки многодетных семей и восстановления реальной экономической эффективности мер, направленных на помощь в улучшении жилищных условий граждан Российской Федерации, воспитывающих трёх и более детей».

Ключевое нововведение — переход к комбинированной модели поддержки, которая, по замыслу авторов, позволит гибко сочетать различные инструменты помощи: от субсидирования процентных ставок до частичного погашения основного долга. Это должно повысить доступность жилья для семей с детьми и снизить их долговую нагрузку в условиях высокой стоимости ипотеки.

Законопроект будет официально внесён в Госдуму в пятницу, 30 января. Его принятие может стать важным шагом в укреплении демографической политики государства и поддержке наиболее уязвимых категорий граждан на рынке жилья.