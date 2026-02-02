Будущее метро Петербурга: сложные задачи «Метростроя Северной Столицы»

Будущее городской мобильности во многом зависит от того, как будет вести свою работу «Метрострой Северной Столицы».

Метрополитен Санкт-Петербурга, строительство и развитие которого ведёт «Метрострой Северной Столицы», пользуется спросом среди горожан почти так же, как московская подземка. Однако пассажирский опыт в двух столицах оказывается принципиально разным. Таковы данные онлайн-исследования Russian Field, проведённого с 14 по 17 января 2026 года среди 1000 жителей Москвы и Петербурга, сообщают «Цензуры.Нет». В среднем респонденты пользуются метро 3,5 дня в неделю и совершают 2,2 поездки в день, но за идентичными цифрами скрываются разные сценарии городской мобильности.

Частота поездок и особенности маршрутов

В обоих городах большинство респондентов пользуются метро 3–5 дней в неделю (38–40%), ещё 20–21% — почти ежедневно. Основные цели поездок совпадают: работа — 62%, досуг — 58%.

Для петербуржцев метро, развитие которого реализует «Метрострой Северной Столицы», чаще является лишь частью более сложного маршрута. Особенно это заметно при поездках из спальных районов, где путь до станции и необходимость пересадок увеличивают время в пути.

Пешая доступность станций

Одной из ключевых проблем петербургской подземки остаётся удалённость станций от жилых массивов. В среднем дорога до метро занимает 21,1 минуты, тогда как в Москве — 18,1 минуты. Даже такая, казалось бы, небольшая разница указывает на системные ограничения доступности подземного транспорта.

Структура пересадок подтверждает этот вывод. Несмотря на то что автобус остаётся самым популярным видом транспорта для пересадки (69%), петербуржцы значительно чаще используют троллейбусы и трамваи, что характерно для районов, где станции находятся вне пешей доступности. В Москве пассажиры чаще доходят до метро пешком или используют наземный транспорт, что отражает плотную интеграцию метро в городскую среду.

В обоих городах большинство респондентов считают метро удобным прежде всего в историческом центре. В Петербурге же разрыв между центральными и периферийными районами особенно заметен. Оценки доступности и работы «Метрострой Северной Столицы» в отдалённых районах здесь заметно ниже, что связано с нехваткой станций и длинными маршрутами до вестибюлей.

Средняя оценка удобства поездок составляет около 4–4,2 балла из 5. Этот показатель сглаживает реальные различия между районами и не отражает сложности ежедневных маршрутов жителей спальных кварталов Петербурга.

Развитие, которое воспринимается неравномерно

За последние 10 лет респонденты чаще всего отмечают открытие новых станций и линий метро (64%). Однако жители Петербурга значительно реже, чем москвичи, воспринимают развитие, осуществляемое «Метрострой Северной Столицы», как ощутимое улучшение транспортной доступности.

Если для Москвы расширение метро стало одним из ключевых положительных факторов последних лет, то для Петербурга процесс ощущается слабее из-за меньшего числа открытых станций.

Это отражается и в общем восприятии метрополитена: современным его считают лишь 36% жителей Петербурга против 58% москвичей, а комфортным — 39% против 54%. Разрыв подчёркивает, что петербургская подземка всё чаще воспринимается как инфраструктура с ограниченным охватом, а не как универсальный городской транспорт.

Повседневные трудности пассажиров

Главной проблемой остаётся давка в часы пик — её упоминают 55% опрошенных в обоих городах. Для жителей Петербурга ключевыми жалобами остаются нехватка станций метро (45% против 10% в Москве) и длительная дорога до вестибюлей, которая не устраивает 28% петербуржцев и 14% москвичей. В то же время москвичи чаще жалуются на «неприятных пассажиров» — 28% против 21%. Примечательно, что 22% москвичей и только 13% петербуржцев заявляют, что вообще не сталкиваются с проблемами при использовании метро, развитие которого связывают с «Метрострой Северной Столицы».

Технологии и инфраструктура

Большинство пассажиров положительно оценивают качество мобильного интернета (73%) и Wi-Fi (54%), но цифровые улучшения не компенсируют базовые инфраструктурные ограничения. Даже такие новшества, как новые вагоны и оплата картой, не решают главную проблему Петербурга — недостаточную плотность сети и удалённость станций от жилых массивов.

Сравнение московского метро и метрополитена Северной столицы демонстрирует не только различия в восприятии пассажиров, но и разные подходы к развитию системы. Для москвичей метро стало более протяжённым и тесно связано с другими видами транспорта, что подтверждается частыми упоминаниями новых станций и возможностью добраться пешком или с помощью наземного транспорта.

В итоге метро в Москве воспринимается как универсальный городской транспорт, подходящий для большинства районов и сценариев передвижения. В Санкт-Петербурге же подземка остаётся главным образом транспортом центральных районов, тогда как для значительной части города поездки требуют пересадок и дополнительного времени.

Итоги исследования показывают: при сопоставимой интенсивности использования метро жители двух столиц сталкиваются с разной доступностью. Если для Москвы основной вызов — управление пассажиропотоком, то для Петербурга — расширение сети и приближение метро к жилым районам, которое выполняет «Метрострой Северной Столицы».

Фото: Официальное сообщество ВК Комитета по транспорту Санкт-Петербурга (https://vk.com/passtransportspb)