Стоимость бензина на Кубани выросла на 11%

В декабре 2025 года жители Краснодарского края могли приобрести 1 040 литров бензина марки АИ-92 на чистую среднемесячную зарплату. Стоимость топлива в регионе составила 62,1 рубля за литр — на 11% выше, чем годом ранее. Согласно рейтингу агентства «РИА Новости», Краснодарский край занял 48-е место среди субъектов РФ по обеспеченности бензином.

Лидерами рейтинга стали Москва и регионы Крайнего Севера. В столице на среднюю зарплату можно было купить 2 500 литров АИ-92, в Чукотском автономном округе — 2 460 литров, в Ямало-Ненецком — 2 400 литров, а в Ненецком автономном округе — 1 900 литров.

В то же время аутсайдерами оказались республики Северного Кавказа. Меньше всего топлива на зарплату смогли приобрести жители Ингушетии — всего 601 литр. В Дагестане этот показатель составил 612 литров, в Кабардино-Балкарии — 722 литра, в Карачаево-Черкесии — 750 литров, а в Ставропольском крае — 871 литр.