Что известно и насколько опасен вирус оспы обезьян?

В Домодедовской больнице Московской области у пациента подтвержден диагноз «оспа обезьян». Об этом сообщили в клинике вечером 1 февраля. Ранее, 31 января, мужчину госпитализировали с подозрением на заболевание и симптомами, напоминающими простуду: насморком, болью в горле, конъюнктивитом и другими катаральными явлениями. Пациент находится в удовлетворительном состоянии, изолирован, проводится эпидемиологическое расследование для выявления источника заражения и контактных лиц.

Как сообщил известный эпидемиолог, академик РАН, руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, случай завозной: в России нет природных очагов оспы обезьян — они расположены преимущественно в странах Африки. По мнению эксперта, наиболее вероятный путь заноса — из Европы или Северной Америки, где в последние годы фиксировались локальные вспышки.

Как передается вирус?

Оспа обезьян не передается воздушно-капельным путем, как грипп или ОРВИ. Заражение возможно только при очень тесном контакте с инфицированным человеком — в первую очередь через прямой контакт с кожными высыпаниями, биологическими жидкостями или предметами, загрязнёнными вирусом.

«Подавляющее большинство случаев в Европе связано с половыми контактами», — подчеркнул Покровский. Медперсонал работает с пациентами в полной индивидуальной защите.

Что касается заражения через товары с маркетплейсов, включая возвратную одежду, эксперт назвал такие опасения необоснованными:

«Мне неизвестны научно подтверждённые случаи передачи вируса через онлайн-заказы. Это излишнее беспокойство, сравнимое с боязнью садиться на сиденья в метро».

Хотя вирус теоретически может сохраняться на поверхностях до 15 дней, для заражения необходим прямой и продолжительный контакт с заражённой поверхностью — что маловероятно при обычной эксплуатации товаров.

Насколько опасна болезнь?

У большинства людей оспа обезьян протекает в лёгкой форме и заканчивается самоизлечением. Однако для людей с ослабленным иммунитетом — особенно с ВИЧ-инфекцией в стадии иммунодефицита — заболевание может быть жизнеугрожающим.

Существуют зарубежные вакцины, эффективные против оспы обезьян. Кроме того, ранее использовавшиеся вакцины от натуральной оспы также дают значительную защиту. В России ведутся собственные разработки, однако массовая вакцинация не планируется, так как вирус остаётся малозаразным и не склонен к быстрому распространению.

«Учёные наблюдают за этим вирусом почти 50 лет. За это время серьёзных мутаций, усиливающих его опасность, не произошло», — заверил Покровский.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации в мире и усиливает контроль на границах, чтобы предотвратить дальнейшие завозы инфекции.