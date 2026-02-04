«Башспирт» установил исторический рекорд: в 2025 году продал более 6 млн дал продукции

АО «Башспирт» в 2025 году реализовало свыше 6 миллионов декалитров (дал) продукции, что стало абсолютным рекордом за всю историю предприятия. Об этом сообщили РБК Уфа в пресс-службе компании. Этот показатель на 4,1% превысил результат 2024 года.

Значительная часть продукции — 77% от общего объёма продаж — была направлена за пределы Республики Башкортостан. Доля межрегиональных поставок выросла на 4,6% по сравнению с предыдущим годом.

Особый рост продемонстрировал экспорт: по итогам 2025 года он увеличился на 62% относительно 2024 года. Компания успешно вышла на новые зарубежные рынки, включая Китай, Армению, Грузию и Узбекистан.

Параллельно с ростом продаж «Башспирт» нарастил и производственные мощности. В минувшем году предприятие произвело более 5,9 млн дал продукции — это на 278,8 тыс. дал (или на 4,9%) больше, чем в 2024 году.

Финансовые результаты также показали значительную динамику: выручка компании с учётом налогов выросла на 5,9 млрд рублей (+20,3%) и достигла 35 млрд рублей. Налоговая нагрузка на предприятие увеличилась на 25,5% (на 4,5 млрд рублей), составив 22 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что устойчивый рост производства, расширение географии продаж и успешная экспортная стратегия позволили «Башспирту» не только укрепить позиции на внутреннем рынке, но и стать одним из ключевых игроков на международной арене в своём сегменте.