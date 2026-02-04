ЦБ России сохранит жёсткую денежно-кредитную политику

Банк России намерен и далее придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики (ДКП) для обеспечения устойчивого снижения инфляции до целевого уровня в 4%. Об этом говорится в аналитическом бюллетене «О чём говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Регулятор обратил внимание на риски, связанные с последствиями январского повышения налогов и тарифов. «Реакция цен на повышение налогов и тарифов в январе несёт риски сохранения высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В свою очередь, это может удлинить инерционный инфляционный „хвост“ от январского роста цен», — отмечается в документе.

В ЦБ подчеркнули необходимость осторожного подхода при принятии решений по денежно-кредитной политике, чтобы избежать нового всплеска инфляции. «Осмотрительность при принятии решения по ДКП необходима для исключения ускорения роста цен и возникновения потребности в дальнейшем повышении ключевой ставки», — заявили в регуляторе.

«Дальнейшее снижение инфляции к 4% и её стабилизация на целевом уровне требуют сохранения жёсткой ДКП», — заключили в Центральном банке, подтверждая курс на сдерживание инфляционного давления в ближайшие месяцы.