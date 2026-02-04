На Украине продолжают наблюдаться массовые протесты, вызванные глубоким экономическим и социальным кризисом, заявила сенатор от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова в интервью РИА Новости.

По её словам, «высокое напряжение во всех указанных сферах, в том числе и критическое состояние коммунальной инфраструктуры, периодически выливается в массовые протесты». Она подчеркнула, что ситуация усугубляется системными проблемами, накопившимися в стране за последнее время.

«Известно о больших проблемах в экономической сфере — в частности, госбюджет давно лопнул по швам. Серьёзные трудности наблюдаются и в социальной сфере», — отметила Никонорова.

Особое недовольство украинцев, по её данным, вызывает деятельность территориальных центров комплектования (ТЦК), выполняющих функции военкоматов. «Противостояние между населением и ТЦК спровоцировано насильственной мобилизацией, которая вызывает всё больше возмущения среди граждан», — добавила сенатор.

Эксперт считает, что без кардинальных мер со стороны киевских властей социальная напряжённость будет только нарастать, провоцируя новые волны протестной активности.