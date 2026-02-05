Отгрузки цемента в России упали до 15-летнего минимума

В начале 2026 года российский рынок цемента переживает резкое падение спроса: по итогам января объёмы отгрузок достигли минимума более чем за 15 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников строительного рынка.

Согласно оценке аналитиков консалтинговой компании СМПРО, потребление цемента в январе 2026 года сократилось на 30% в годовом выражении. Ведущий отечественный производитель «Цемрос» подтверждает негативную динамику, сообщая о снижении на 25% по сравнению с январём 2025 года. Как отметили в компании, текущие объёмы отгрузок сопоставимы с уровнями кризисных 2008–2009 годов .

Эксперты называют две ключевые причины столь резкого спада:

— аномальные холода во второй половине января, которые практически остановили строительные работы;

— снижение ввода жилья на первичном рынке, что напрямую влияет на спрос на основные стройматериалы.

По прогнозу ассоциации «Союзцемент», в течение всего 2026 года суммарное потребление цемента в стране может сократиться на 20–25% относительно показателей 2025 года, что указывает на продолжение глубокого спада в строительной отрасли .