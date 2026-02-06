ФАС проверяет топливные компании из-за подозрений в картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала внеплановые проверки участников топливного рынка из-за подозрений в картельном сговоре, который мог привести к необоснованному росту цен на нефтепродукты. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

«Служба подозревает компании в картельном сговоре, реализация которого могла повлечь повышение стоимости нефтепродуктов на биржевых торгах», — говорится в заявлении ФАС.

В ходе проверок сотрудники антимонопольного органа провели осмотры территорий и помещений компаний, а также изъяли и скопировали документы и электронную информацию, необходимые для расследования.

Окончательные выводы будут сделаны по итогам анализа полученных данных и завершения всех проверочных мероприятий, уточнили в службе.

Рост цен на автомобильное топливо наблюдается уже несколько недель подряд. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) к концу января бензин марки АИ-92 подорожал на 9,25% — до 59 026 рублей за тонну. Аналогичная динамика отмечается и для премиального бензина АИ-95.