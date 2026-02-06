Росфинмониторинг предложил ограничить внесение наличных через банкоматы из-за рисков отмывания

Внесение наличных средств через банкоматы может использоваться злоумышленниками для легализации доходов, полученных преступным путём. Об этом сообщили в Росфинмониторинге в комментарии агентству РБК, касающемся инициативы ограничить физическим лицам возможность пополнять валютные счета через банкоматы суммой свыше 1 млн рублей в месяц.

Как напомнили в ведомстве, подобные риски уже были зафиксированы в Национальной оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, проведённой в 2022 году. В документе отмечались случаи, когда подставные лица (так называемые «дропы») открывали банковские счета, на которые затем зачислялись средства из неустановленных источников.

«В этой связи полагаем, что введение лимита на пополнение счёта через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц, в различных противоправных схемах», — заявили в Росфинмониторинге.

Инициатива направлена на усиление контроля за финансовыми операциями и предотвращение использования банковской инфраструктуры в целях отмывания преступных доходов.