АЦП: уравнивание регуляторных требований к маркетплейсам и розничным сетям приведет к проблемам

Просьба российских ретейлеров и предприятий пищевой промышленности уравнять маркетплейсы с торговыми сетями в части регулирования продажи продуктов питания является попыткой ограничить конкуренцию на потребительском рынке. Такую позицию Ассоциация цифровых платформ (АЦП) изложила в обращениях на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко и заместителя главы администрации президента Максима Орешкина, сообщает Forbes.

В письмах ассоциация подчеркивает, что доля маркетплейсов на рынке продовольственных товаров составляет менее 5%, а для тысяч малых и средних предприятий онлайн-платформы остаются единственным доступным каналом сбыта. По мнению АЦП, торговые сети зачастую недоступны для небольших производителей из-за высоких барьеров входа — строгих требований к объемам поставок, логистике и финансовым условиям.

Особое внимание в обращении уделено социальной функции маркетплейсов. Как отмечается в документе, десятки миллионов россиян, проживающих в отдаленных регионах и небольших населенных пунктах, могут приобрести определенные продукты питания исключительно через онлайн-платформы. Сетевые магазины с широким ассортиментом в таких территориях зачастую отсутствуют, что делает маркетплейсы критически важным элементом обеспечения доступности товаров первой необходимости.

АЦП предупреждает, что уравнивание регуляторных требований к маркетплейсам и розничным сетям приведет к сокращению возможностей для малого бизнеса и ухудшению доступа к товарам для жителей регионов с неразвитой торговой инфраструктурой. По мнению ассоциации, подобные меры могут негативно сказаться на конкуренции и ограничить выбор потребителей.

Ранее представители ретейла и пищепрома выступили с инициативой распространить на маркетплейсы те же требования, что действуют для традиционных торговых сетей в части хранения, маркировки и реализации скоропортящихся продуктов. Аргументом сторонников инициативы называлась необходимость обеспечения единого уровня безопасности для всех каналов продажи продовольствия.