Апартаменты в Four Seasons могут быть выставлены на продажу за 30 млрд рублей

Элитные апартаменты в пятизвездочной гостинице Four Seasons (бывшая гостиница «Москва») на Охотном Ряду, 2, изъятые государством у структур, связанных с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, готовятся к продаже на открытом рынке. Продавцом, по информации «Ъ», выступит компания «Галс Девелопмент», ранее входившая в группу ВТБ. Выручка от сделки может составить до 30 млрд рублей.

Как выяснил «Ъ», 1 февраля 2026 года «Галс Девелопмент» зарегистрировал ряд доменов с названием «Охотный ряд 2», что косвенно подтверждает его участие в реализации актива. По данным источников издания, девелопер планирует продать 88 элитных апартаментов и 180 машино-мест общей площадью 15,9 тыс. кв.м в историческом здании напротив Кремля.

Выбор «Галса» в качестве оператора продажи объясняется наличием у компании отлаженной системы реализации недвижимости. Ранее именно ВТБ кредитовал предыдущего владельца объекта — ОАО «Декмос», которое на рынке связывали с Хотиным. Формально компания принадлежит кипрской Elletery Holding, однако адвокат Хотина Павел Хлюстов неоднократно опровергал информацию о бенефициарной принадлежности актива его клиенту.

В 2024 году апартаменты были переданы принадлежащей Росимуществу структуре — АО «Управление недвижимостью». Это произошло после серии решений о конфискации активов Хотина в счет погашения ущерба, причиненного банку «Югра». В 2023–2024 годах к управлению госструктуры также перешли бизнес-центры «Таволга», Silver Stone и Loft Ville, ранее контролировавшиеся семьей экс-банкира.

Напомним, в 2024 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Хотина к девяти годам колонии по обвинению в растрате 23,6 млрд рублей банка «Югра». Решение вступило в законную силу после рассмотрения апелляционной инстанцией.

В «Галс Девелопмент» от комментариев отказались. Росимущество не ответило на запрос «Ъ». В случае реализации актива по оценочной стоимости он станет одним из крупнейших объектов элитной недвижимости, выставленных на рынок в 2026 году.