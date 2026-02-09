Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что расследование дела американского финансиста Джеффри Эпштейна обнажило деятельность «глубинного союза», который, по его словам, стремится к глобальному контролю. Об этом он сообщил в интервью программе «Итоги недели» телеканала НТВ.

«Эта тема имеет отношение к обнажению того лица, которое называется коллективный Запад, и которое называется глубинное — даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром», — отметил глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что действия, связанные с делом Эпштейна, не требуют дополнительных пояснений для «нормального человека», назвав их «чистым сатанизмом и ниже человеческого понимания». Его слова прозвучали в контексте обсуждения влияния западных элит на мировую политику.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По версии следствия, в 2002–2005 годах он организовывал визиты десятков девушек в возрасте от 14 лет в свою резиденцию на Манхэттене. Среди его знакомых и деловых контактов числились представители политической, финансовой и медиа-элиты США и других стран. Эпштейн скончался в тюремной камере в августе 2019 года; официальная версия — самоубийство, однако обстоятельства смерти вызвали многочисленные вопросы и теории заговора. Его сообщница Гислейн Максвелл в 2021 году была осуждена и приговорена к 20 годам лишения свободы.

Эксперты отмечают, что термин «глубинное государство» (deep state) изначально использовался в политологии для описания неформальных сетей влияния внутри государственного аппарата, однако в последние годы приобрёл широкое распространение в дискуссиях о глобальных элитах. Российские официальные лица регулярно обращаются к этой концепции в критике западной внешней политики.

Примечание редакции: Позиция министра иностранных дел отражает официальную точку зрения российских властей. Дело Эпштейна остаётся предметом общественных дискуссий; большинство фигурантов, упоминавшихся в связанных с ним расследованиях, не предъявляли официальных обвинений.