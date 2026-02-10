Шереметьево приобрело аэропорт Домодедово за 66,1 млрд рублей

Дочерняя компания международного аэропорта Шереметьево ООО «Перспектива» завершила сделку по покупке аэропорта Домодедово. Сумма приобретения составила 66,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ).

Согласно официальному заявлению, договор купли-продажи подписан с банком ПСБ, который выступал продавцом актива. Сделка стала итогом торгов, прошедших 29 января: начальная цена лота в 132 млрд рублей была снижена вдвое, а единственным конкурентом «Перспективы» оказалась ещё одна компания.

Генеральный директор МАШ Михаил Василенко в комментарии «Ведомостям» подчеркнул, что приобретение представляет собой сложную задачу с точки зрения последующей интеграции. «Нам предстоит трудная работа по разным направлениям деятельности. На сегодня Домодедово — это разрозненный актив, состоящий из 25 компаний, которые несут убытки порядка 10 млрд рублей ежегодно и имеют значительную долговую нагрузку в размере 75 млрд рублей», — отметил он.

При этом Василенко подчеркнул стратегическую важность актива для Шереметьево, не уточнив деталей будущей консолидации. По мнению экспертов, объединение двух крупнейших московских аэропортов может способствовать оптимизации логистических потоков, повышению эффективности использования инфраструктуры и усилению позиций Москвы как международного авиационного хаба.

Домодедово — второй по пассажиропотоку аэропорт Москвы — в последние годы переживал период финансовой нестабильности. В 2023 году аэропорт был передан банку ПСБ в рамках процедуры банкротства прежнего владельца — компании «Ист Лайн». С тех пор ПСБ осуществлял управление активом в интересах кредиторов.

Эксперты отрасли указывают, что успешная реабилитация Домодедово потребует значительных инвестиций в модернизацию терминалов, обновление наземной инфраструктуры и реструктуризацию долгов. При этом синергия с Шереметьево — лидером по пассажиропотоку в России — может стать ключевым фактором восстановления рентабельности аэропорта.