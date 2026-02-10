«Вкусвилл» сдаст в субаренду 120 тыс.кв.м складских площадей из-за оптимизации логистики

Сеть магазинов «Вкусвилл» планирует сдать в субаренду 120 тыс.кв.м складских помещений в логопарке «PNK Park Домодедово-2» на юге Московской области. Решение связано с оптимизацией логистической инфраструктуры после сокращения торговых площадей и замедления темпов роста потребительского спроса, сообщили два источника «Ъ» на рынке коммерческой недвижимости.

Как уточнили в компании, «освободившиеся ресурсы позволяют гибко адаптировать логистическую инфраструктуру под текущие операционные задачи». Вопросы использования площадей находятся «в рамках обычной операционной деятельности и согласованы с собственником объекта». Владелец логопарка — компания «Современные фонды недвижимости» — не ответила на запрос издания.

По данным аналитиков, в январе–сентябре 2025 года «Вкусвилл» увеличил выручку на 10,9% год к году, до 263 млрд рублей. Этот показатель оказался ниже среднерыночного роста (13%) и динамики топ-10 ритейлеров (16,8%). Одновременно с этим сеть сократила объём торговых площадей на 11% — до 275 тыс. кв. м, закрыв 265 магазинов. Логопарк «PNK Park Домодедово-2» изначально строился под нужды «Вкусвилла», что делает текущую субаренду показателем пересмотра масштабов операционной деятельности.

«Сдача площадей в субаренду, скорее всего, свидетельствует о пересмотре планов по росту или об оптимизации капиталоёмких вложений», — считает Роман Самойлов, руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners.

В компании объясняют решение повышением эффективности существующих мощностей: благодаря внедрению технологических решений, росту производительности на действующих складах и изменению баланса онлайн- и офлайн-продаж текущих ресурсов достаточно для обеспечения поставками всей сети.

Эксперты отмечают, что «Вкусвилл» не одинок в подобных шагах: на фоне замедления потребительской активности ритейлеры пересматривают стратегии использования складской недвижимости, стремясь снизить издержки и повысить гибкость логистических цепочек. Рынок складской недвижимости Подмосковья, ранее переживавший дефицит свободных площадей, постепенно возвращается к балансу спроса и предложения.

Напомним, сеть «Вкусвилл» была основана Андреем Кривенко в 2012 году. Среди инвесторов компании выступал фонд Baring Vostok. В 2024–2025 годах сеть провела масштабную реструктуризацию, закрыв менее рентабельные точки и сфокусировавшись на оптимизации операционной модели.