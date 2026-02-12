Дефицит бюджета России в 2026 г. может вырасти почти вдвое из-за низкой цены на нефть и крепкого рубля

Бюджетный дефицит России в текущем году может составить 7,3 трлн руб., что почти в два раза превышает заложенные в законе о бюджете 3,8 трлн руб. (1,6% ВВП). Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре SberCIB, с которым ознакомились «Ведомости. Аналитика».

Основными причинами отклонения станут более низкая цена на российскую нефть и укрепившийся рубль по сравнению с параметрами, заложенными при формировании бюджета-2026. Законодательные параметры предусматривали среднюю экспортную цену нефти Urals на уровне $59 за баррель и курс доллара 92,2 рубля. Однако ужесточение санкционных ограничений против нефтяного сектора привело к расширению дисконта российской нефти к эталонному сорту Brent. По данным Минэкономразвития, в январе 2026 г. средняя цена Urals составила лишь $41 за баррель. Аналитики SberCIB прогнозируют, что по итогам года этот показатель достигнет $46 за баррель — на 22% ниже бюджетного.

В этих условиях доходы бюджета окажутся существенно ниже ожидаемых, тогда как расходы, утвержденные парламентом, сохранят запланированный объем. В отличие от предыдущих лет, покрытие дефицита за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ) не предусмотрено — согласно бюджетному закону, привлечение средств ФНБ на эти цели исключено. Вместо этого дефицит должен финансироваться за счет государственных заимствований.

Эксперты SberCIB отмечают, что в сложившихся условиях правительству может потребоваться провести маневр в налоговой политике для компенсации потерь. Ранее вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что власти не планируют повышать налоговое бремя на бизнес в 2026 году, однако текущая ситуация может потребовать пересмотра этой позиции.

Напомним, что в 2025 году российский бюджет также выполнялся с дефицитом, однако его объем оказался меньше прогнозного благодаря временному укреплению цен на энергоносители во второй половине года. В 2026-м, по оценкам аналитиков, поддержки со стороны сырьевого рынка ждать не приходится, что делает задачу бюджетного балансирования особенно сложной.