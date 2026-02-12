В 2025 году Россия национализировала активы на $11 млрд

В 2025 году по решениям российских судов в собственность государства перешли активы общей стоимостью 11,03 млрд долларов, что почти в 2,8 раза превышает аналогичный показатель 2024 года ($3,89 млрд). Об этом свидетельствуют данные отчёта рейтингового агентства AK&M, с которым ознакомилось РБК.

Резко выросла и доля национализированных активов в общем объёме сделок слияний и поглощений (M&A): если в 2024 году она составляла 7,2%, то в прошлом году — уже 27,6%. Это означает, что фактически каждый четвёртый крупный корпоративный актив, сменивший собственника в 2025 году, был передан в государственную казну.

Крупнейшие национализации года

1. Активы бизнесмена Олега Кана — $4,3 млрд

Самая масштабная передача имущества в доход государства за весь год. В сумму вошли производственные мощности, недвижимость, транспортные средства и другое имущество, связанное с деятельностью Кана в горнодобывающем и металлургическом секторах. Суд мотивировал решение соображениями национальной безопасности и экономической целесообразности.

2. 67,85% акций ПАО «Южуралзолото» — около $2 млрд

Контрольный пакет одной из крупнейших золотодобывающих компаний страны перешёл к государству в рамках исполнительного производства. Ранее акции находились под контролем структур, связанных с Константином Струковым.

По данным AK&M, основная масса национализированных активов приходится на горнодобывающий, металлургический, нефтегазовый и логистический сектора. Значительная часть изъятий касается компаний с иностранным участием или активов, признанных стратегически значимыми для обороноспособности и экономической безопасности России.

Эксперты отмечают, что рост числа принудительных передач имущества в госсобственность отражает усиление роли государства в управлении ключевыми отраслями экономики на фоне продолжающегося геополитического напряжения и санкционного давления.