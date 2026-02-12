«Яндекс» обсуждает продажу «Авто.ру»

«Яндекс» ведёт переговоры о продаже автомобильного сервиса «Авто.ру» компании, аффилированной с «Т-технологиями» — структурой, связанной с Т-банком. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четырёх источников, знакомых с ходом сделки.

Ранее интерес к приобретению актива проявляли «Сбер» и «Авито», однако на текущем этапе основным претендентом считается именно структура Т-банка. Сделка пока не закрыта, но уже находится на финальной стадии согласования. При этом один из собеседников издания утверждает, что у «Авто.ру» остаётся ещё один потенциальный покупатель, чья личность не раскрывается.

По информации источников, вопрос об одобрении сделки может быть вынесен на рассмотрение совета директоров «Яндекса» в ближайшие недели. Согласно публичной повестке компании, заседание совета директоров запланировано на 16 февраля, где значится пункт об «одобрении сделки» — без указания конкретных деталей.

Ранее сообщалось, что «Т-технологии» готовы приобрести «Авто.ру» примерно за 35 млрд руб., что эксперты оценивают как высокую цену. Потенциальный покупатель видит стратегические перспективы в развитии автокредитования и планирует интегрировать собственные финансовые продукты в транзакции на платформе.

Сервис «Авто.ру» был основан в 1996 году как интернет-форум. В 2014 году «Яндекс» приобрёл его за $175 млн у швейцарской компании Immerberait.