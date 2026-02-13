В России вступят в силу новые правила работы отелей: что изменится

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать обновлённые правила бронирования и размещения в гостиницах и других средствах размещения. Соответствующий документ был опубликован 12 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые требования унифицируют регулирование для всех типов туристических объектов — от гостиниц и баз отдыха до кемпингов и апарт-отелей. Ранее часть изменений уже вступила в силу: с осени 2025 года россияне получили право заселяться по заграничному паспорту, а с января 2026 года — по водительскому удостоверению.

Одно из ключевых нововведений — отмена практики «негарантированного бронирования». Теперь гостиницы обязаны сохранять бронь за гостем в течение суток: с момента запланированного заезда до расчётного часа следующего дня. Отменить бронирование в этот период отель не вправе.

Порядок возврата средств при отказе от брони также изменён в пользу потребителя. Если гость отменяет проживание до даты заезда, ему должны вернуть всю предоплату в полном объёме. Если же отказ происходит в день заезда или гость просто не появляется без уведомления, гостиница может удержать плату только за одни сутки.

Кроме того, отели получили право в одностороннем порядке отказать в предоставлении номера только при условии полного возмещения убытков, понесённых туристом в связи с таким отказом.

Эти изменения направлены на повышение прозрачности взаимоотношений между туристами и средствами размещения, а также на усиление защиты прав потребителей в сфере гостиничных услуг.