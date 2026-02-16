Пока ленты соцсетей заполнялись стандартными поздравлениями с Днём Святого Валентина, легендарные исполнители Том Хаус и Сергей Аморалов решили добавить Дню всех влюбленных настоящей мужской лирики. 14 февраля, состоялась премьера их новой совместной песни под названием «Нож».

Премьера с характером

В условиях затишья в шоу-бизнесе этот релиз от «старой школы» претендует на звание главного музыкального события февраля. Трек «Нож» — это не типичная праздничная баллада, а честная метафора чувств, которые могут ранить, оставаясь при этом настоящими. Ребята сохранила тот самый дерзкий и одновременно мелодичный вайб, за который их полюбили миллионы еще в 90-е.

Сквозь призму памяти

Для многих поклонников этот релиз — повод не только послушать новинку, но и вспомнить того, кто был основателей сердцем и «мотором» группы "Отпетые мошенники " с 1996 года.

Речь о Томе Хаосе (Вячеславе Зинурове). Бессменный солист, талантливый диджей и танцор, композитор, создававший хиты «Сердцем к сердцу", «Девушки бывают разные» и многие другие. Его уход стал огромной потерей для всей индустрии.

Почему это важно сегодня?

Сегодняшний выход песни «Нож» — это символ того, что музыка Вячеслава Зинурова продолжает жить, несмотря на все испытания и невосполнимые утраты.

«Это песня о том, что любовь — это край, по которому мы ходим», — говорят о новинке.

Об этом поёт Вячеслав Зинуров (Том Хаус), чья харизма навсегда останется в ДНК отечественной популярной музыке и поздравления всем причастным с долгожданной премьерой.

Вечная память талантливому музыканту, чьи мелодии эхом разносятся по вселенной звука. Том Хаос, он же Вячеслав Зинуров, – легенда российской эстрады, чьи ноты зажигали сердца миллионов. На всех музыкальных площадках вы можете услышать лирическую композицию «Нож», созданную Томом вместе с Сергеем Амораловым для группы "Отпетые Мошенники". Это не просто песня – это мостик через время, где ностальгия сплетается с вечной энергией жизни.

Слушайте. Чувствуйте. Помните.